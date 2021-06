بڑے اسلامی ملک میں ہسپتال پر حملہ، ہر طرف تباہی ، اتنے لوگ مارے گئے کہ آپ کو بھی افسوس ہوگا

دمشق (ڈیلی پاکستان آن لائن) ترک حمایت یافتہ جنگجوؤں کے زیر قبضہ شام کے شہر عفرین میں ایک ہسپتال پر راکٹ حملے میں 13 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہوگئے۔

خبر ایجنسی روئٹرز کے مطابق عفرین میں دو آرٹلری حملے کیے گئے۔ پہلے حملے میں رہائشی علاقہ نشانہ بنا جب کہ دوسرے حملے میں ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا۔ ترک حکام اور ذرائع نے حملے کی تصدیق کی ہے اور بتایا کہ ہے کہ عفرین میں الشفا ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا جس میں طبی عملے کے دو افراد بھی جان کی بازی ہارے ہیں۔ حملے کے بعد ہسپتال میں سروسز معطل ہو کر رہ گئی ہیں۔

Today, SAMS-supported al-Shifaa Hospital in #Afrin was targeted by 2 missiles, resulting in multiple injuries & casualties, including staff & completely destroying the polyclinic department & delivery room. We strongly condemn this attack & demand an immediate investigation. pic.twitter.com/Fod1eoLc79