کچرا صاف نہ کروانے والے ٹھیکیدار کو گٹر کے پانی میں بٹھا کر غلاظت سے نہلا دیا گیا، ویڈیو سامنے آگئی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی شہر ممبئی میں ایک ٹھیکیدار کو گلی کا کچرا صاف نہ کرنے پر گندے پانی سے بھری گلی میں بٹھا کر اس کے اوپر کچرا انڈیل دیا گیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ٹھیکیدار کو کچھ لوگ مل کر گندے پانی سے بھری گلی میں بٹھا کر اسے غلاظت میں نہلا رہے ہیں۔

انڈیا ٹوڈے کے مطابق واقعہ ممبئی کے علاقے چاندی ولی میں پیش آیا جہاں ٹھیکیدار نے سیوریج سسٹم کی ٹھیک طرح صفائی نہیں کی جس کے باعث گٹروں کا پانی گلیوں میں پھیل گیا۔ ہندو انتہا پسند تنظیم شیو کے رکن اسمبلی دلیپ لاندے نے ٹھیکیدار کو بلا کر گلی کی صفائی کا مسئلہ اٹھایا اور پھر اسے گٹر کے پانی میں بٹھا دیا۔ رکن اسمبلی کے حکم پر شیو سینا کے کارکنوں نے گٹر کے پانی میں لتھڑا ہوا گند اٹھا کر ٹھیکیدار کو اچھے طریقے سے نہلا دیا۔

سوشل میڈیا پر بعض لوگ رکن اسمبلی کے رویے پر تنقید کر رہے ہیں جب کہ کچھ لوگ ان کے اس اقدام کو مثالی قرار دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ کام چور اور کرپٹ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جانا چاہیے۔

Meanwhile in Mumbai, Shiv Sena MLA from Chandivali, Dilip Lande made a contractor sit in sewage water & asked workers to dump garbage on him after the road was waterlogged due to improper drainage cleaning. Keeping it classy, as always! pic.twitter.com/RwBr0OzLLC