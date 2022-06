ثناء میر کو ملتانی آموں کی پیشکش آگئی

ملتان (ویب ڈیسک) پاکستان ویمنز ٹیم کی سابقہ کپتان و کھلاڑی ثناء میر کو ملتانی آموں کی پیشکش ہوئی ہے۔

پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ہونے والے تیسرے میچ کے دوران ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ایک تماشائی کے پلے کارڈ نے سوشل میڈیا صارفین کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر رکھی ہے۔

ٹوئٹر پر ایک پوسٹر کی تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں لکھا ہے کہ ’میں ثناء میر کو ملتان کے آم دینا چاہتا ہوں‘۔

Thank you so much ???????????? consider that I have received the delicious mangoes ????

Hats off to the crowd for showing up in numbers and supporting the return of International cricket in Multan after 14 years. https://t.co/NnwfHZ249s