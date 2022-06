پرویزمشرف کو وطن واپس لانے کیلئے تمام انتظامات مکمل کرلیے گئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو وطن واپس لانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کرلیے گئے ہیں، یہ دعویٰ سینئر صحافی کامران شاہد نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کیا ہے۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر کامران شاہد نے لکھا کہ انتظامات میں ایئرایمبولینس کا اہتمام بھی شامل ہے، ادارے مکمل طور پر اپنے سپاہی اور افسران کیساتھ کھڑے ہیں‘۔

Breaking Now: ) Based on my sources ) All arrangements to bring Generel Musharaf back to Pakistan are completed-This include air ambulance etc .. The institution Stand by with its soldiers / officers by all means