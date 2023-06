عرفان واحد نے ”سیون ونڈرز انکلیو“ کے نئے آفس کا افتتاح کردیا عرفان واحد نے ”سیون ونڈرز انکلیو“ کے نئے آفس کا افتتاح کردیا

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سیون ونڈرز انکلیو (Seven Woners Enclave) کے نئے آفس کا افتتاح جی ایف ایس بلڈرزاینڈ ڈیولپرز کے چیف ایگزیکٹو عرفان واحد نے کیا۔تقریب کے شرکاء میں بزنس مین،ڈیلرز، بلڈرز سمیت عمائدین ِ شہر اور میڈیا کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔سیون ونڈرز انکلیو جی ایف ایس کا ایک عا لیشان منصوبہ ہے۔پرائم لوکیشن پر75 /ایکڑ پر واقع یہ منصوبہ عوامی امنگوں کے عین مطابق ہے۔ایسی رہائش جو آپ کے دیرینہ خوابوں کی حقیقی و عملی تصویر ہے۔مرکزی گیٹ کے ساتھ محفوظ چہار دیواری کے اندر80 اور120 گز کے رہائشی اور 100اور 200مربع گز کے کمرشل پلاٹس دستیاب ہیں۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے عرفان واحد نے کہا کہ جی ایف ایس بلڈرزاینڈ ڈیولپرز عالمی معیار کی جد ید طرزِ تعمیر میں اپنی ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں اور اپنی شاندار کارکردگی پر گزشتہ تین سال سے مسلسل برانڈ آف دی ایئر ایواردڈحاصل کررہے ہیں۔اس کے علاوہ مجھے برطانیہ میں Best Developer of the Yearایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ جی ایف ایس GFS بلڈرزاینڈ ڈیولپرز نے شہر کے اندر شہر بسانے کا ایک منفرد آئیڈیا متعارف کرایاجس کی وجہ سے تعمیرات کی دنیا میں ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایف ایس کے تمام پروجیکٹس جدید طرزِ رہائش فراہم کرنے کے علاوہ زندگی کی تمام بنیادی سہولیات سے آراستہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے کوئی پروجیکٹ کا آغاز ہوتا ہے تو اسے عوام کی جانب سے بھرپور پزیرائی ملتی ہے۔ GFSپر عوام کے بھرپور اعتماد کی وجہ پر وجیکٹس کا مقررہ مدت پر کسٹمرز کے حوالے کردیا جاناہے۔جی ایف ایس نے سستے گھروں کی اسکیم متعارف کرائی۔ہم کسٹمرز کی توقعات سے بڑھ کرخدمات کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔اس موقع پر احسن زیدی اور آصف زیدی نے بھی خطاب کیا، جبکہ نظامت کے فرائض معروف نعت خواں محمد اسد ایوب نے انجام دئے۔تقریب کے اختتام پر چیف ایگزیکٹونے مہمان اعزازی، ڈیلرز و دیگر معززین میں شیلڈ زتقسیم کیں۔