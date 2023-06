وہ وقت جب ایک شخص نے گھر میں 'خلائی مخلوق' کی موجودگی پر پولیس کو طلب کرلیا لیکن پھر کیا ہوا؟ یقین کرنا مشکل

نیویارک (ویب ڈیسک) ابھی تک تمام تر کوششوں کے باوجود سائنسدان کسی خلائی مخلوق یا ایلین کو تلاش نہیں کر سکے ہیں، البتہ اکثر مشتبہ اڑن طشتریاں نظر آنے کی رپورٹس ضرور سامنے آتی ہیں، اس طرح کے ایک واقعے نے کچھ دن پہلے امریکی شہر لاس ویگاس کی پولیس کو پریشان کر دیا تھا۔

مقامی پولیس کے ایک اہلکار کے باڈی کیم میں آسمان پر پراسرار سبز جھماکے ریکارڈ ہوئے تھے۔اس روشنی کو لوگوں نے علاقے میں مشتبہ اڑن طشتری سے جوڑ دیا۔لاس ویگاس پولیس کی اس وائرل فوٹیج میں رات کو آسمان پر سبز رنگ کے جھماکوں کو دکھایا گیا ہے۔ایک مقامی ٹی وی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ 30 اپریل کو رات 11 بج کر 50 منٹ میں پیش آیا تھا اور اس روشنی کو یوٹاہ اور کیلیفورنیا کے کچھ حصوں میں بھی دیکھا گیا مگر سب سے عجیب چیز تو کچھ اور ہی تھی۔

ایک شخص نے پولیس کو فون کرکے دعویٰ کیا کہ سبز رنگ کے جھماکوں کے بعد اس کے احاطے پر ایلینز نظر آرہے ہیں۔اس شخص نے کہا کہ 'میرے احاطے میں کچھ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، ہم سب خوفزدہ ہیں۔ وہ بہت بڑے ہیں، وہ 8 سے 10 فٹ کے ہیں اور ہمیں تو ایلینز لگتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بڑی ہیں جس کی وضاحت میں نہیں کر سکتا، ان کی آنکھیں چمکدار ہیں، ہونٹ بڑے ہیں اور یقیناً وہ انسان نہیں'۔

So they caught something falling out of the sky on police body cam in Las Vegas, NV. Possibly a UFO crash, because someone called and reported two 8-foot tall figures in their back yard.