معروف صحافی وجاہت ایس خان نے اپنے خلاف غداری اور دہشتگردی کے مقدمے پر رد عمل جاری کر دیا 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )آج میرے سامنے خبر آئی جس میں پاکستان میں مجھ پر متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق وجاہت ایس خان کا کہناتھا کہ میرے خلاف تشدد پر اکسانے ، مدد کرنے، حوصلہ افزائی کرنے ، دہشتگردی اور غداری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے ، یہ ایسے شخص کی جانب سے کروایا گیاہے جسے میں جانتا تک بھی نہیں ہوں ۔

وجاہت سعید خان نے کہا کہ مجھ پر غیر ملکی انٹیلی جنس ایجنسیوں کا ایجنٹ ہونے، حکومت کو کمزور کرنے ، فوج کو تقسیم کرنے ، دہشت گردی کو بڑھاوا دینے، ریاستی اداروں پر حملہ کرنے اور ملک میں خانہ جنگی شروع کروانے جیسے الزامات لگائے گئے، میرے خلاف درج مقدمات میں دہشت گردی کی سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں جن کی سزا موت ہے۔

وجاہت سعید نے خود پر عائد کیے گئے الزامات کو بے بنیادقرار دیا اور کہا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جس پولیس افسر نے یہ الزامات عائد کیے ہیں اس نے میرےوکیل کو بتایا ہے کہ یہ کیس ان کے دائرہ کار میں نہیں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ دیگر حکام اس معاملے کو ممکنہ طور پر غیر قانونی طور پر ہینڈل کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا ایک قابل فخر شہری ہوں ، اور شائد یہی سب سے بڑی فخر کی بات ہے، میں نے اپنا کیریئر پاکستان کے فرنٹ لائنز سے رپورٹنگ کے لیے وقف کیا ہے، میں اسی فوج کے ساتھ تعینات رہا جس کو تقسیم کرنے کے الزامات مجھ پر عائد کیے جارہے ہیں،میں نے انہی دہشت گردوں اور دشمن غیر ملکی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے بارے میں اطلاع دے کر اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کو خطرے میں ڈال دیا ہے جن سے متعلق یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مل کر سازش کررہا ہوں۔

وجاہت سعید خان نے کہا کہ یہ جھوٹے الزامات پاکستان میں آزادی اظہار، آزادی صحافت اور تحریک آزادی کو سلب کرنے کے ایک بڑے نمونے کا حصہ ہیں،درحقیقت یہ پاکستان میں جمہوریت کے عمل کو روکنے کے لیےاستعمال کیے جانے والے ہتھکنڈے ہیں۔میں ان الزامات کا پاکستان کی بہادر عدلیہ کے ذریعے سامنا کروں گا اور ان کا مقابلہ کروں گا، میری جنگ بہت آسان ہوگی کیونکہ مجھ پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔

خیال رہے کہ وجاہت سعید خان کے خلاف اسلام آباد میں متعدد مقدمات درج کیے گئے ہیں جن میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے 9 مئی 2023 کو حکومت اور افواج پاکستان کے خلاف تشدد، دہشت گردی اور بغاوت کو ہوا دینے والے سوشل میڈیا مواد کو شیئر کیا گیا۔

Today, I came across news reports which indicate that several charges have been filed against me in Pakistan.

These charges – which include aiding, abetting and instigating violence, terrorism and treason – have been filed by a resident of Islamabad, an individual unknown to me.…