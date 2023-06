شاہ رُخ خان کا گانا "جھومے جو پٹھان" بلیوں میں بھی مقبول

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹویٹر پر ایک صارف نے ویڈیو پوسٹ کی جس میں دکھایا گیا کہ ایک بلی شاہ رخ خان کی فلم "پٹھان" کا گانا "جھومے جو پٹھان" بڑی محو ہو کر سن رہی ہے جس کے بعد ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق پٹھان فلم کا مقبول گانا جھومے جو پٹھان پر ایک بلی کا ردعمل بہت وائرل ہورہا ہے۔ صارف نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پوسٹ میں کنگ خان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ "ہیلوشاہ رخ! مجھے لگتا ہے کہ میری بلی آپ سے پیار کرتی ہے۔"

Give my love to the cat….now just need some dogs to also start liking my films and I will be set!! https://t.co/DB2YWFG5hh