بالی ووڈ فلم "انیمل" میں رنبیر کپور کا کردار فواد خان کی کاپی قرار

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کے معروف اداکار رنبیرکپور کی نئی فلم "انیمل" میں ان کے کردار کو سوشل میڈیا صارفین نے پاکستانی اسٹار فواد خان کے کردار "مولا جٹ" کی کاپی قرار دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق اداکاررنبیر کپور فلم "انیمل" کا ٹیزر ریلیز ہوتے ہی ایک بار پھر سوشل میڈیا کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ فلم "انیمل" کے ٹریلر میں بھارتی اداکار دھوتی پہنے اور ہاتھ میں گنڈاسا تھامے نظر آ رہے ہیں جبکہ ان کے بال لمبے اور چہرے پر زخموں کے نشان بھی موجود ہیں۔

سوشل میڈیا صارفین نے یہ ٹیزر دیکھنے کے بعد رنبیر کپور کی اس ٹیزر کو پاکستانی فلم "دی لیجنڈ آف مولا جٹ" کے ٹیزر کی کاپی قرار دے دیا ہے۔صرف ٹیزر ہی نہیں بلکہ فلم "انیمل" کا پوسٹر بھی فلم "دی لیجنڈ آف مولا جٹ" کے پوسٹر سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔

Hmmm is it a reach to say ranbir kapoor’s look in Animal’s teaser looks exactly like fawad khans look in Maula Jatt especially the ghandasa — nickwa (@iguessitsayesha) June 11, 2023

یاد رہے کہ جیو فلمز کی پیشکش، انسائیکلو میڈیا اور لاشاری فلمز کی شاہ کار فلم"دی لیجنڈ آف مولا جٹ"جس میں فواد خان اور حمزہ علی عباسی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، 1979ء کی نامور کلاسک پنجابی فلم "مولا جٹ" کا نیا ورژن ہے۔

بلال لاشاری کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم نے ریلیز کے بعد جہاں پاکستان میں بہت سے ریکارڈ توڑے اور نئے تاریخی ریکارڈ بنائے، وہیں مبینہ طور پر بین الاقومی سطح پر برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ سمیت دیگر ممالک میں تمام پنجابی اور ہندی فلموں کو بھی پیچھے چھوڑا۔