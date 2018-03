پاک فضائیہ کے سربراہ کو امریکہ کے اعلی ترین ملٹری ایوارڈ سے نوازا گیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فضائیہ کے سربراہ ائیر چیف مارشل سہیل امان کو امریکی حکومت کی طرف سے اعلی ترین ملٹری ایوارڈ لیجن آف میرٹ سے نوازا گیا ہے۔

Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Sohail Aman, was awarded with the United States Legion of Merit - the highest military award of US armed forces awarded to any foreign military high official. pic.twitter.com/8vOLmHVf5n