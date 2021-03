’عوام الیکٹورل سسٹم سے مایوس ہوچکے ہیں‘ منصور علی خان نے پیغام جاری کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن منصور علی خان کا کہنا ہے کہ نہ پی ڈی ایم اپنے ان چھ سینیٹرز کے خلاف ایکشن لے گی جنہوں نے اپنی پارٹی کے مخالف امیدوار کو ووٹ دیا اور نہ ہی تحریک انصاف ان 16 ایم این ایز کے خلاف کوئی ایکشن لے گی جنہوں نے سینیٹ الیکشن میں پارٹی پالیسی کے خلاف گئے، پاکستان کے عوام موجودہ الیکٹورل سسٹم سے مایوس ہوچکے ہیں۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں منصور علی خان نے کہا کہ پی ڈی ایم جتنا چاہے احتجاج کرلے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سینیٹ الیکشن میں ان کے کم از کم چھ سینیٹرز ایسے تھے جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا۔ یوسف رضا گیلانی جس طرح سینیٹر منتخب ہوئے اسی طرح چیئرمین کا الیکشن ہار گئے۔

The PDM can protest as much as they want but the fact is that there were at least 6 senators that voted against them in today's election. YRG won his senate seat and lost the Chairman Senate's election exactly the same way. #Mutiny