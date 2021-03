یونیورسٹی آف لاہور میں کھلم کھلا پیار کا اظہار کرنے والے جوڑے کو سزا دے دی گئی 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )یونیورسٹی آف لاہور میں لڑکے اور لڑکی کھلم کھلا محبت کا اظہار کرنا مہنگا پڑ گیا ،یونیورسٹی انتظامیہ نے دونوں کویونیورسٹی سے نکال دیا ۔تفصیل یونیورسٹی آف لاہور میں حدیقہ نامی طالبہ نے شہریار نامی طالب علم سے کھلم کھلا محبت کا اظہار کیا اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شہر یار کو پھول پیش کیے جس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا ۔اس دوران لڑکا اور لڑکی بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے جبکہ وہاں موجود طلباءنے ان دونوں کی ویڈیو ز اور تصویریں بھی بنائیں ۔

