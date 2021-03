جعلی ڈرائیونگ لائسنس پرگاڑی چلانے والا ڈرائیور  فلپائنی صدر کی تصویر کی وجہ سے امریکہ میں پکڑا گیا

لاس اینجلس (ویب ڈیسک) امریکی ریاست کیلی فورنیا کے شہر لاس اینجلس میں پولیس نے ایک ڈرائیور کو فلپائن کے صدر کی تصویر والے جعلی لائسنس کے ساتھ گرفتار کر لیا۔

فلیپینو ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پولیس آفیسرز نے جب متعلقہ شخص کا لائسنس دیکھا تو اس پر فلپائن کے صدر کی تصویر چسپاں تھی جسے انہوں نے فوری طور پر پہچان لیا ، پولیس افسر فوری اس نتیجے پر پہنچے کہ تصویر فلپائنی صدر جیسی معروف شخصیت کی ہے اور یہ لائسنس جعلی ہے جس کے بعد متعلقہ شخص کو حراست میں لے لیا۔لاس اینجلس پولیس کی جانب سے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ٹوئٹ بھی کی گئی ہے۔

Vice Officers recognized the picture used on a fake ID, to be that of the President of the Philippines. Good thing our Officers patrol Historic Filipino Town and are up to speed. Nice try ???????????????? ????@LAPDALopez @LabradaAl @LAPDHQ @TFALpodcast pic.twitter.com/YhGkn01BEx