شاہد آفریدی کی اپنی شادی کی تصاویر وائرل ہوگئیں

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور بوم بوم شاہد آفریدی کی شادی کی 20 سال پرانی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہیں ، ان کی شادی کی تصاویر مرزا اقبال بیگ کی طرف سے شیئرکی گئیں۔ یاد رہے کہ یہ تصاویر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب ان کی صاحبزادی کا رشتہ مانگے جانے کی خبریں سامنے آئی تھیں۔

Pictures taken in 2000 at the marriage ceremony of ⁦@SAfridiOfficial⁩ ⁦@ARazzaqPak⁩ , ⁦@wasimakramlive⁩ and ⁦@JavedMiandadpk⁩ are also seen, time flies pretty rapidly pic.twitter.com/Nkcm2L7Fhk