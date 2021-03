وہ عمارت جسے شعیب اختر کے نام سے منسوب کر دیا گیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )’خان ریسرچ لیبارٹریز ‘ گراونڈ راولپنڈی کو پاکستان کے سابق فاسٹ باولر شعیب اختر کے نام سے منسوب کر دیا گیاہے ۔

سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر شعیب اختر نے اپنے نام سے منسوب کرکٹ سٹیڈیم کی تصاویر جاری کیں اور کہا کہ سٹیڈیم کا نام مجھ سے منسوب ہونا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔انہوں نے کہا کہ لوگوں کی محبت کو الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔

شعیب اختر نے لکھا کہ میں کم و بیش ہی لفظوں سے خالی ہوتا ہوں لیکن واقعی آج میرے پاس لوگوں کی محبت کو بیان کرنے کیلئے الفاظ نہیں ہیں۔شعیب اختر نے کہا کہ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ ، پوری لگن اور جذبے سے عزم و استقامت کے ساتھ پاکستان کی خدمت کے لئے ہمیشہ پوری کوشش کی ہے۔انہوں نے کہا کہ پرچم بلند رکھنے کیلئے ہمیشہ کوشاں رہوں گا۔

I have always done by best to serve Pakistan with utmost dedication and passionate determination, with integrity. To always keep our flag high. Today and everyday I wear the star on my chest with pride. Thank you, Pakistan. Zindabad pic.twitter.com/nCaPDKTZZ8