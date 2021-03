پیار کے اظہار پر یونیورسٹی سے نکالے گئے جوڑے کی حمایت میں وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم بھی میدان میں آگئیں 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )نجی یورنیورسٹی میں سب کے سامنے پیار کا اظہار کرنے پر جوڑے کو نکالے جانے کے فیصلے کو سوشل میڈ یاپر تنقید کا نشانہ بنا یا جا رہا ہے اور اب سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم بھی میدان میں آگئیں ہیں اور انہوں نے بھی جوڑے کی حمایت کردی ہے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ اپنی پسند کے تمام قواعد لاگو کریں لیکن آپ محبت کو بے دخل نہیں کرسکتے ہیں۔شنیرا اکرم نے کہا کہ یہ ہمارے دلوں میں ہے ، جوانی میں پیار ایک بہترین جز ہے اور پیار زندگی کو جینے کے قابل بنا دیتا ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ محبت سے آپ کہیں زیادہ سیکھتے ہیں جو آپ کسی ادارے میں سیکھ سکتے ہیں۔

Apply all the rules you want but you can’t expel love! It’s in our hearts, it’s the best part about being young and it what makes life worth living! You learn more about love than you can ever learn at an institution ❤️