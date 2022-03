سوشل میڈیا پر مہم، کرکٹرشعیب ملک بھی اداکارہ ثنا جاوید کے حق میں سامنے آگئے

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کے سابق کپتان اور موجودہ کرکٹر شعیب ملک نے ثنا جاوید کے حق میں بیان دے دیا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں شعیب ملک کا کہنا تھا کہ میں ثنا جاوید کو طویل عرصے سے جانتا ہوں، جبکہ متعدد مرتبہ ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا، ذاتی تجربے کی روشنی میں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہمیشہ مہربان اور شائستہ مزاج رہیں۔

شعیب ملک نے یہ بھی تحریر کیا کہ ثنا جاوید کا صرف ان ہی کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے ارد گرد تمام لوگوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا۔

- I have known Sana Javed for quite sometime now & have had the opportunity to work with her multiple times, from my personal experience I can only say that she has always been kind & courteous towards me & the people around us...