عمر اکمل کے گھر ننھے مہمان کی آمد ،کرکٹر نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئرکردی

لاہور(آئی این پی)پاکستان کے معروف کرکٹر عمر اکمل کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔پاکستان کے معروف کرکٹر عمر اکمل کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جبکہ اس موقع پر اسپورٹس و شوبز شخصیات سمیت مداحوں کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کی جارہی ہیں۔

قومی کرکٹر نے یہ خوشخبری سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے جس میں انہوں نے اپنی اہلیہ اورنوزائیدہ بیٹے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں سے ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی بھی اپیل کی ہے۔عمر اکمل نے تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جبکہ انہوں نے اس خوشی کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہارکرنے والا کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔

To all our well wishers we are overjoyed to share that we have become proud parents to a beautiful baby boy we thank’s Allah for our abundant blessings @NoorUmar6 pic.twitter.com/N4vOQLiZXk