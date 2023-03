ایگریکلچر سٹریٹجیز سے متعلق 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس ایگریکلچر سٹریٹجیز سے متعلق 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس

پشاور(سٹی رپورٹر) زرعی یونیورسٹی پشاور شعبہ پلانٹ پروٹیکشن، فیکلٹی آف کراپ پروٹیکشن سائنسز کے زیر اہتمام 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس '' * Food Security Through Sustainable Agriculture Strategies in the Current Climate Change Scenario * '' کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جہان بخت تھے۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جہان بخت نے کانفرنس کے چیف آرگنائزر شاہ عالم خان، فیکلٹی، ماہرین اور دوسرے شرکاء کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ یہ ایک اہم اور مفید کانفرنس تھا جس میں ماہرین کی تحقیقات اور تجربات سے زراعت میں پیش رفت بڑھے گی. اُنہوں نے کہا کہ یونیورسٹیاں فوڈ سیکورٹی پر توجہ مرکوز کریں اور اسی طرح باقاعدگی کے ساتھ کانفرنسوں کا انعقاد کرے تاکہ ماہرین کو تحقیقات اور تجربات کے لئے ایک پلیٹ فارم مہیا ہو، انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں جو تجاویز پیش کئے گئے انہیں حکومت کے ساتھ شئیر کیا جائے تاکہ اس پر پیش رفت ہوسکے. پروگرام کے چیف آرگنائزر پروفیسر شاہ عالم خان نے کانفرنس میں شرکت کرنے پر تمام مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس کانفرنس کے دور رس نتائج آئے گے. اس موقع پر نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد اور پنجاب یونیورسٹی کے ماہرین نے خصوصی طور پر شرکت کی جبکہ پروفیسر ڈاکٹر مائیکل سمتھ امریکہ، پروفیسر ڈاکٹر عمر سوہا اوسلو ترکی، ڈاکٹر عقیل احمد امریکہ اور ڈاکٹر حماد سعید انگلینڈ نے آن لائن لیکچرز دیئے۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جہان بخت نے پروفیسر ڈاکٹر شاہ عالم خان کے ہمراہ شرکاء میں توصیفی اسناد تقسیم کئے۔