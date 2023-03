اردنی فرمانروا شاہ عبداللہ کی صاحبزادی شہزادی ایمان رشتہ ازدواج میں منسلک، تصاویر بھی سامنے آگئیں

امان (ویب ڈیسک) اردنی فرمانروا شاہ عبداللہ دوم کی صاحب زادی شہزادی ایمان رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی ہیں۔

اردن کے شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین اور ان کی اہلیہ ملکہ رانیا العبداللہ کی موجودگی میں شہزادی ایمان بنت عبداللہ دوم کی شادی کی شاندار تقریب شاہی محل میں منعقد ہوئی۔ شہزادی ایمان کے دولہا کا نام جمیل الیگزینڈر ٹرمیٹوس ہے۔شادی کی تقریب کو اردن کے سرکاری چینلز اور اس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر دکھایا گیا۔ شادی کی تقریب خاندانی پروٹوکول کے ساتھ منعقد ہوئی تاہم سرکاری سطح پر تقریب کا جشن نہیں منایا گیا۔

شاہ عبداللہ اور ملکہ نے مہمانوں کا استقبال شاہی محل میں کیا، جسے عمان کے مغرب میں "اردن ہاؤس" کہا جاتا ہے۔ اس موقعے پر کئی شہزادیوں، شہزادوں اور عرب مہمانوں نے شادی کی تقریب میں شرکت کی۔

Watch: #Jordan's Crown Prince accompanies his sister #PrincessIman to her wedding ceremony.https://t.co/fEwhaACOmg pic.twitter.com/GNEhaTxAxW