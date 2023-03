بین سٹوکس کا کپڑوں سے بھرا بیگ چوری ہوگیا

لندن (ویب ڈیسک) انگلش کرکٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس کا کپڑوں سے بھرا بیگ چوری ہو گیا۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق انگلش رگبی ٹیم کا فرانس کے خلاف میچ دیکھنے کے لیے کاؤنٹی کمبریا میں واقعہ اپنے گھر سے لندن کے سفر کے دوران کنگز کراس سٹیشن پر بین سٹوکس کاکپڑوں سے بھرا بیگ چوری ہو گیا۔

بین سٹوکس نے سفر کے دوران اپنا بیگ چوری ہونے کی اطلاع سوشل میڈیا پر دی۔

سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے بین سٹوکس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ'کنگس کراس ریلوے سٹیشن پر جس نے میرا بیگ چوری کیا، میں امید کرتا ہوں کہ میرے کپڑے آپ کے لیے بہت بڑے ہوں گے '۔

To who ever stole my bag at King’s Cross train station.

I hope my clothes are to big for you ya absolute ****** ????