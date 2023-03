علی ظفر ایوارڈز تقریب میں بیوی کا لباس پہن کر آگئے

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک) گلوکار علی ظفر نے خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم ٹی وی ایوارڈز میں اپنی بیوی کا لباس پہن لیا۔ نیوز ویب سائٹ ’پروپاکستانی‘ کے مطابق ایوارڈز شو کے دوران علی ظفر نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ لباس ان خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پہنا جنہوں نے کسی نہ کسی مشن پر کام کیا اور دوسرے لوگوں کی زندگیاں آسان بنائیں۔

علی ظفر کہتے ہیں کہ آج جب میں معمول کی طرح تیار ہو کر نکلنے لگا تو میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ کہاں چلے، ادھر آﺅ۔ اس نے بلا کر مجھے اپنا یہ لباس دیا اور کہا کہ اسے پہن کر جاﺅ۔ علی ظفر نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک جاپانی ڈیزائنر کا تیار کر دہ لباس ہے۔ گلوکار نے کہا کہ میری والدہ اور بیوی بھی ان خواتین میں شامل ہیں جنہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں نے اپنی بیوی کی شرٹ پہنی۔

My performance at the @Humtvnetwork women's awards airs tomorrow where I pay tribute to the selfless & inspiring women who’ve dedicated their lives to a mission. They include the women in my life, my mother & my wife too. And yes, I chose to wear my wife’s top to show my love ???? https://t.co/rLEAB0avGG pic.twitter.com/bBS32XT4TD