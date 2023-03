لڑکی نے اپنی کمپنی میں اپنی ہی پوسٹ کیلئے دوبارہ اپلائی کردیا، دلچسپ وجہ بھی بتادی

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکہ میں ایک لڑکی نے اپنی کمپنی کی اسی ملازمت کے لیے دوبارہ ’اپلائی‘ کر دیا، جس پر وہ پہلے سے کام کر رہی تھی۔ مگر کیوں؟ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق لڑکی کمپنی میں جس پوزیشن پر کام کر رہی تھی، کمپنی کی طرف سے اسی پوزیشن کے لیے خالی آسامیوں کا اشتہار دیا تھا جو اس لڑکی کی نظر سے گزرا۔

کمپنی کی طرف سے اشتہار میں اس پوزیشن کے لیے جو تنخواہ بتائی گئی تھی، وہ لڑکی کی تنخواہ سے زیادہ تھی۔ چنانچہ اس نے زیادہ تنخواہ کے لیے اپنی ہی کمپنی میں اپنی ہی پوزیشن کے لیے دوبارہ اپلائی کر دیا۔ اس 25سالہ کمبرلے نگوئین نامی لڑکی کی طرف سے یہ واقعہ اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے سنایا ہے۔

My company just listed on LinkedIn a job posting for what I’m currently doing (so we’re hiring another UX writer) and now thanks to salary transparency laws, I see that they intend to pay this person $32k-$90k more than they currently pay me, so I applied.