قومی ٹیم میں سلیکشن پر اعظم خان کا رد عمل

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا حصہ بننے پر مڈل آرڈر بیٹر اعظم خان نے میم شیئر کردی۔پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے لیے قومی سکواڈ کا اعلان کردیا جس میں شاداب خان کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔اس حوالے سے اعظم نے ٹوئٹر پر میم شیئر کی جس میں ایک شخص پروگرام میں منتخب ہونے پر حیرانی سے کہتا ہے کہ 'میری سلیکشن ہوگئی'۔کرکٹر نے کیپشن میں بتایا کہ ان کی کیفیت اس وقت بالکل ایسی ہے۔

Me right now. pic.twitter.com/YrOKcfevIG