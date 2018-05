معروف شاعر فیض احمد فیض کی 72 سالہ صاحبزادی، مودی سرکار نے انہیں سرکاری دورے پر بھارت بلایا، جب وہ دلی پہنچیں تو ان کے ساتھ کیا شرمناک سلوک کیا گیا ؟ جان کر آپ کے غصے کی انتہا نہ رہے گی

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) مودی سرکار نے ایک بار پھر سیکولر بھارت کی آر میں چھپا اپنا گھناﺅنا چہرہ بے نقاب کردیا۔ اردو کے معروف شاعر فیض احمد فیض کی صاحبزادی منیزہ ہاشمی کو پہلے تو ایشیا میڈیا سمٹ میں مدعو کرلیا گیالیکن جب وہ بھارت پہنچ گئیں تو انہیں تقریب میں شرکت سے روک دیا گیا بلکہ انہیں ہوٹل میں بھی رکنے نہیں دیا گیا اور واپس پاکستان بھجوادیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دلی میں 15 واں ایشیا میڈیا سمٹ میں منیزہ ہاشمی کو بطور سپیکر مدعو کیا گیا تھا۔ یہ ایونٹ بھارت کی وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا جو نئی دلی میں 10 سے 12 مئی کے دوران جاری رہا۔ منیزہ ہاشمی بھارت پہنچیں تو مودی سرکار نے ایونٹ کے آرگنائزرز کو حکم دیا کہ انہیں سمٹ میں شریک نہیں ہونے دیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ہوٹل میں قیام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔

منیزہ ہاشمی جو کہ نئی دلی پہنچ چکی تھیں ان کیلئے ایونٹ انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر متبادل رہائش کا بندوبست کیا گیا اور اگلی صبح انہیں پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔منیزہ ہاشمی نے دلی میں اپنے دوستوں سے ملاقات کی اور اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں آگاہ کیا لیکن انہوں نے اپنے دوستوں پر یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پہلے ہی بہت خراب ہیں اور اگر وہ اس بات کا تذکرہ کریں گی تو معاملات زیادہ گمبھیر ہوجائیں گے اس لیے وہ اس معاملے پر اپنی زبان بند رکھیں گی تاہم بعض میڈیا چینلز کی جانب سے خبر نشر ہونے پر مودی سرکار کا بھانڈہ پھوٹ گیا۔

منیزہ ہاشمی کے صاحبزادے علی ہاشمی نے اپنے ٹویٹ میں مودی سرکار کے اس رویے پر سخت احتجاج کیا اور کہا کہ کیا یہی آپ کا شائننگ انڈیا ہے کہ میری 72 سالہ ماں کو سرکاری طور پر مدعو کرکے کانفرنس میں شریک نہیں ہونے دیا گیا۔

@PMOIndia @SushmaSwaraj

This is your #ShiningIndia??

My 72 year old mother, daughter of #Faiz denied permission to participate in conference after being officially invited#Shamehttps://t.co/9bnc0E2OZd