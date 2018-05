تاریخی ٹیسٹ کا تیسرا روز،آئر لینڈ نے اپنی دوسری اننگ میں بغیر کسی نقصان کے 64رنز بنالئے

ڈبلن(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور آئرلینڈکے درمیان کھیلے جانے والے واحد ٹیسٹ میچ میںتیسرے دن کے اختتام تک آئرش نے اپنی دوسری اننگ میں بغیر کسی نقصان کے 64رنز بنالئے ، کریز پرای ڈی جوئس 39اور ویلیم پورٹ فیلڈ23رنز کے ساتھ موجود ہیں ،فالوآن کی شکار ٹیم کو برتری ختم کرنے کے لئے 116رنز درکار ہے۔

Pakistan's day at Malahide with Ireland forced to follow on, but an unbeaten opening stand of 64 runs between Joyce and Porterfield has reduced the deficit to 116 at the end of day three.#IREvPAK scorecard ➡️ https://t.co/DtyJMHlrpi pic.twitter.com/XqFntOzVXr