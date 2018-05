آرمی چیف کااولمپئن منصور احمد کے انتقا ل پر اظہار افسوس،اہل خانہ سے تعزیت کی:آئی ایس پی آر

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اولمپئن منصور احمد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف نے پاکستانی اولمپئن منصور احمد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور اہل خانہ سے دلی تعزیت بھی کی۔

COAS expresses his grief on sad demise of renowned national hockey legend Olympian Mansoor Ahmed. Shares loss with the bereaved family.