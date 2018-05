نواز شریف کا بیان ،پاک فوج نے اب تک کا بڑا اعلان کردیا,نواز شریف بڑی مشکل میں پھنس گئے

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاک فوج کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر نے اعلان کیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل ہو گا ۔آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کے لیے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو تجویز دی گئی تھی ۔انہوں نے مزید کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس میں ممبئی حملوں سے متعلق گمراہ کن بیانات پر غور کیا جائے گا ۔

NSC meeting suggested to Prime Minister to discuss recent misleading media statement regarding Bombay incident. Being held tomorrow morning.