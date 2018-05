فیصل آباد کے حلقہ این اے78سے منتخب مسلم لیگ ن کے ایم این اے رجب علی بلوچ انتقال کرگئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)فیصل آباد کے حلقہ این اے 78سے منتخب رکن قومی اسمبلی رجب علی بلوچ انتقال کرگئے ،وہ عرصہ دراز سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔

The late Rajab Baloch remained steadfast to the end & left a legacy of strength

May Allah Almighty bless the departed soul & grant fortitude to his family https://t.co/zy94wTuFhF