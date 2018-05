قومی ٹیم کی جرسی میں سبز رنگ غائب،وسیم اکرم کی نشاندہی کے بعد پی سی بی میدا ن میں آگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)قو می ٹیم کے لیجنڈ وسیم اکرم کی جانب سے گزشتہ روزگرین شرٹس کی کٹ میں سبز رنگ کی پٹی نہ ہونے کی نشاندہی پر بالاآخر پی سی بی نے تحقیقات کا اعلان کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ کے لیجنڈ وسیم اکرم نے گزشتہ روز ایک ٹوئٹ کیا تھا جس میں انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ گرین شرٹس کی آفیشل جرسی میں سبز رنگ کی لائن کہاں گئی یہ ٹھیک بات نہیں ہے ۔کل تک تو میڈیا رپورٹس کے مطابق پی سی بی نے اس حوالے سے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا تھا تاہم اب کرکٹ بورڈ نے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر وسیم اکرم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کریں گے۔

Thank you @wasimakramlive for pointing this out. We are going to seriously inquire into the matter. https://t.co/5FOgzrNAPa