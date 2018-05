”جو میاں صاحب نے کہا وہ ۔۔۔“نواز شریف کے متنازع انٹر ویو پر مریم نواز نے بھی لب کشائی کردی ،کیا کہا ؟جان کرمقتدر حلقوں کے غصے کی انتہا نہ رہے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ جو میاں صاحب نے کہا ملک کے بہترین مفاد میں کہا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر نواز شریف کے متنازع بیان کی حمایت کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ جو میاں صاحب نے کہا ملک کے بہترین مفاد میں کہا ،ملک کو کیا بیماری کھوکھلا کر رہی ہے میاں صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا ،وہ علاج بھی بتا رہے ہیں ۔ان کاکہنا تھا کہ میڈ یا کو سختی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ ن کی وضاحت شہ سرخی نہ بنا یا جائے اور پراپیگنڈے کو مزید بڑھا یا جائے ،لگتا ہے کہ منصوبہ ساز بہت بے تاب ہیں ۔

Media has been strictly told NOT to highlight PMLN clarification & step up the propaganda. Seems the planners are very desperate.