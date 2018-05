”نواز شریف کا بیان پارٹی پالیسی نہیں ہے اور ۔۔۔“صدر مسلم لیگ ن شہباز شریف نے رات گئے ایسا اعلان کر دیا کہ نواز شریف بھی ہڑبڑا جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )مسلم لیگ ن نے مقامی اخبار ”ڈان“میں شائع ہونے والی رپورٹ کو مسترد کردیا ۔صدر مسلم لیگ ن شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے منسوب ریمارکس پارٹی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے ،رپورٹ میں نواز شریف سے غلط ریمارکس منسوب کیے گئے ۔

PMLN rejects all assertions, direct or implied, made in news report of DAWN,dated 12-5-18. State of Pakistan & all its institutions stand together in the global fight against terrorism. We strongly believe that interests of Pakistan r supreme to all personal & political interests