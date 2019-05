”1988 میں ای میل استعمال کرتا تھا “ نریندر مودی ایک مرتبہ پھر جھوٹ بولتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اپنی ” سمجھداری “ یعنی Wisdom سے سوشل میڈیا صارفین کو میمی کیلئے ایسا مواد فراہم کر رہے ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ہنسی کا طوفان برپا ہے اور ساتھ ہی انہیں سخت تنقید کا بھی سامنا ہے کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیاہے کہ وہ 1988میں ای میل اور ڈیجیٹل کیمرہ استعمال کر چکے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق بھارت میں عام انتخابات جاری ہیں اور اس موقع پر تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر بیان بازی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئی ہیں تاہم اس موقع پر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے حال ہی میں ” نیوز نیشن “ نامی ایک ٹی وی چینل کو خصوصی انٹرویو دیا جس میں انہوںنے اب نیا سوشہ چھوڑ دیاہے کہ وہ شائد 1987 یا 1988 میں ڈیجیٹل کیمرہ اور ای میل کا استعمال کر چکے ہیںجس پر بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیاہے کہ ڈیجیٹل کیمرہ تو بھارت میں متعارف ہی 90کی دہائی میں کروایا گیاہے ۔

بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے انٹر ویو دیتے ہوئے کہا کہ” میں نے پہلی مرتبہ ڈیجیٹل کیمرہ شائد 88 یا 87 میں استعمال کیا اور اس وقت بہت کم لوگوں کے کا ای میل ہوتا تھا ، اس وقت بی جے پی کے سابق سیاستدان ایل کے ایڈوانی کی ریلی تھی ، اس وقت کیمرہ بہت بڑا ہوا کرتا تھا (انہوں نے ہاتھوں کے اشارے سے اس کے حجم کو بتانے کی کوشش کی )، میرے پاس اس وقت ڈیجیٹل کیمرہ تھا ، میں نے ایڈ وانی جی کی فوٹو بنائی اور اسے دہلی بھیج دیا ، رنگین تصویر چھپ گئی ، اب ایڈوانی جی بہت زیادہ حیران ہوئے آج ہی میری رنگین تصویر کس طرح چھپ گئی ۔“

ٹویٹر پر ایک صارف نے نریندر مودی کے اس بیان کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ساتھ لکھا کہ ” کوڈک نے صارفین کیلئے پہلا ڈیجیٹل کیمرہ 28 مارچ 1995 کو متعارف کروایا تھا جبکہ ویدیش سانچنر نگم لیمیٹڈ نے عوام کیلئے انٹرنیٹ کی سہولت بھارت میں 15 اگست 1995 کو پیش کی ، مودی بہت بڑا جھوٹا ہے ۔“

ویڈیو دیکھیں:

Modi: "I used Digital Camera and Email in 1987-88."

Fact:

???? Kodak unveiled the first consumer digital camera (model DC 40) on March 28, 1995 in US

???? Videsh Sanchar Nigam Limited (VSNL) launched public Internet access in India on August 15, 1995

Modi is a pathological liar. pic.twitter.com/cCPEUigpNV