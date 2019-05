چھوٹی بچیوں کو تعلیم دیتے ہوئے شرمناک حرکت، خواتین نے مولوی کو دن میں تارے دکھا دئیے

اوٹاوا(مانیٹرنگ ڈیسک) کینیڈین صحافی طارق فتح ، جو پاکستان کے خلاف زہراگلنے کے حوالے سے کافی شہرت رکھتے ہیں، نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں کچھ خواتین ایک عمر رسیدہ باریش آدمی کی جوتوں سے پٹائی کر رہی ہوتی ہیں۔ طارق فتح نے ٹویٹ میں لکھا کہ ”یہ پاکستانی مُلّا قرآن پڑھاتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ کچھ ’ہینکی پھینکی‘ کرتا تھا، جس پر خواتین اس کی پٹائی کر رہی ہیں۔“

Pakistani Mulla gets beaten up by women after he was caught doing a bit of 'hanky-panky' while teaching Quran to little girls. pic.twitter.com/BXp7ux9ELz