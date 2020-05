آی سی سی نے شعیب اختر کو ٹرول کیوں کیا؟

آی سی سی نے شعیب اختر کو ٹرول کیوں کیا؟ آی سی سی نے شعیب اختر کو ٹرول کیوں کیا؟

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے سابق فاسٹ باولر شعیب اختر ایک بار پھر سوشل میڈیا پر زیربحث ہیں اور اس بار معاملہ کسی قانونی کارروائی کا نہیں بلکہ ان کے اور آئی سی سی کے درمیان ہونے والا ٹویٹس کا تبادلہ ہے۔

بات کچھ یوں ہے کہ کرک انفو نےاپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ میں ایک پوسٹ شیئر کی جس میں 20 کھلاڑیوں کی تصویر موجود تھی اور اس پوسٹ میں کہا گیا کہ اگر سابق اور موجودہ دور کے یہ کھلاڑی عروج پر ہوں تو آپ ان میں سے کونسا مقابلہ دیکھنا پسند کریں گے۔

مذکورہ پوسٹ میں چار سابق اور موجودہ پاکستانی کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا جس میں سعید انور، وسیم اکرم، شعیب اختر اور پاکستان کی موجودہ ٹی20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم شامل ہیں۔

اس پوسٹ میں وسیم اکرم کا مقابلہ سابق جنوبی افریقہ کپتان اور مسٹر 360 کے نام سے مشہور اے بی ڈی ویلیئرز سے کرایا گیا۔اسی طرح سابق مایہ ناز اوپنر سعید انور کا مقابلہ موجودہ بھارتی فاست باؤلر جسپریت بمراہ اور بابر اعظم کا مقابلہ سابق آسٹریلین فاسٹ باؤلر گلین میک گرا سے کرایا گیا۔

اس ٹویٹ پر شعیب اختر نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ "میں آج بھی تین خطرناک باونسرز کرانے کے بعد چوتھی بال پر سمتھ کو آوٹ کرسکتا ہوں"۔

Even today, 3 hurting bouncers and i can dismiss @stevesmith49 on the 4th ball. Lol https://t.co/6vvmrfFHNK — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) May 11, 2020

شعیب کا یہ دعویٰ آئی سی سی کو شاید دلچسپ لگا جس پر اس نے ایک لفظ کہے بنا ہی سب کہہ ڈالا۔

p>آئی سی سی نے ہالی وڈ ایکٹر ونس ریمز کی تصاویر شیئر کیں جس میں انہیں بے ساختہ ہنستے ہو دیکھا جا سکتا ہے۔

آئی سی سی کے ردعمل پرلاکھوں لوگ پسندیدگی اور دلچسپ تبصروں کااظہارکرتے ہوئے شعیب اختر کو ٹرول کررہے ہیں۔

Did ICC handle juust trolled Shoaib — ABHIJEET DAS (@abhijeetdas23) May 12, 2020

ICC is trolling Shoaib. Hence proved ICC = BCCI ???? — harsh. (@Harsh1904MJ) May 12, 2020