ملائیشیا میں ایک اور آپریشن، پاکستانیوں سمیت سیکڑوں پناہ گزین گرفتار

کوالالمپور(ڈیلی پاکستان آن لائن) ملائیشین امیگریشن کی جانب سے کیے گئے ایک اور آپریشن میں پاکستانیوں سمیت سیکڑوں غیر ملکی پناہ گزینوں کو گرفتار کرلیا گیاہے۔

برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق ملائیشین حکام نے 1,368 پناہ گزینوں کو حراست میں لیا ہے جن میں کم سن بچے اور خواتین شامل ہیں۔ زیر حراست افراد کو گنجائش سے زیادہ لوگوں والی جیل یا مراکز میں جمع کیا جارہاہے جہاں ان کے کورونا وائرس سے متاثرہونے کا خدشہ ہے۔

اس حوالے سے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منگل کو جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ گرفتار افراد کا تعلق پاکستان، انڈونیشیا، بھارت، میانمار اور بنگلہ دیش سے ہے جبکہ ان افراد کو دارالحکومت کوالالمپور کے باہر ایک بڑی مارکیٹ کے قریب سے گرفتار کیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق کریک ڈاون کے دوران پکڑے گئے لوگوں میں 261 خواتین جبکہ 98 بچے شامل ہیں جن کی گرفتاری انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کیلیے لمحہ فکریہ ہے۔

حکام کا کہنا تھا کہ زیر حراست ان پناہ گزینوں کے جرائم میں مکمل شناختی دستاویز نہ ہونا، مدت گزرجانے کے باوجود رہائش اور جعلی دستاویزات رکھنا شامل ہیں۔

واضح رہے کہ ملائیشیا میں کورونا وائرس کے 6 ہزار 742 کیسز اور 109 اموات رپورٹ ہوچکی ہیں اور رواں ماہ کے اوائل میں نقل و حرکت پر لگائی گئی پابندیوں میں نرمی کردی گئی تھی۔

1,368 undocumented immigrants in Malaysia were arrested during a raid on a neighborhood under lockdown — including 98 children.

Officials say many lack proper identification or had false documents. Rights groups say most are unregistered asylum seekers fleeing "imminent danger." pic.twitter.com/piacSoZjzc