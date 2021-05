تل ابیب(ڈیلی پاکستان آن لائن )اسرائیل کے شہر لاڈ میں کرفیو کے باوجو ہنگاموں کا سلسلہ جاری ہے۔

غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق عرب شہری کی اسرائیلی شہریوں کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد گزشتہ رات سے ہنگاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ہنگاموں کے دوران اسرائیلی شہریوں کی جانب سے عرب شہریوں کی املاک کو جب کہ عرب شہریوں کی جانب سے اسرائیلیوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جارہا ہے۔سنگین حالات کے مطابق لاڈ شہر میں کرفیو نافذ کردیا گیا تھا تاہم اس کے باوجود ہنگامے جاری ہیں۔

A Jewish driver was attacked by Arab rioters who threw stones at his vehicle and accidentally hit one of them in the Israeli city of Acre.

Then, the vehicle was set on fire.

The driver was seriously injured after being attacked by Arab rioterspic.twitter.com/uUa1BrRVZS