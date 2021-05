فلسطین پر اسرائیلی مظالم ، باکسر عامر خان پوری دنیا پر بازی لے گئے، ایسا کام کردیا جو کوئی اور نہ کرسکا

لندن (ویب ڈیسک) باکسر عامر خان، قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم، معروف کرکٹر ڈیرن سیمی اور کگیسو ربادا نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر عالمی شہرت یافتہ برطانوی باکسر عامر خان نے برطانیہ میں اپنے گھر کی تصویر شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے گھر پر فلسطینی پرچم لہرا رہا ہے۔

Flag is up in my UK home #FREEPALESTINE pic.twitter.com/GF3h5HeDdX