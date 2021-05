نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے فلسطین میں جاری مظالم پر خاموشی توڑ دی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال پرعالمی رہنماوں کو فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ویڈیو پیغام میں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام دہائیوں سے جبر کا شکار ہیں اسرائیل کے غزہ میں بچوں، خواتین پر فضائی حملے اور مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر سٹن گرینیڈز کا استعمال، جبری تشدد، گرفتاریاں اور ہلاکتیں انسانیت کے خلاف جاری ہیں۔

ملالہ نے کہا کہ میں خصوصی طور پر ہر بچے کے تحفظ کا مطالبہ کرتی ہوں، ایک فلسطینی بچے کو ملبے کے ڈھیر کی بجائے کمرہ جماعت میں بیٹھا ہونا چاہیے۔

ملالہ نے کہا کہ دنیا بھر کے انسان بشمول مسلمان، عیسائیوں اور یہودیوں کے عالمی رہنماوں سے فلسطینیوں کے انسانی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

A Palestinian child should be sitting in a classroom, not in rubble.

