’لوگ مجھ سے برہنہ تصاویر مانگتے رہتے ہیں ، اس لیے لوگوں کی پرزور فرمائش پر میں ۔۔۔ ‘ فحش فلموں سے توبہ کرنے والی مسلمان اداکارہ میا خلیفہ نے ایسی تصویر شیئر کردی کہ دیکھنے والے شرم سے پانی پانی ہوجائیں

ٹیکساس (ڈیلی پاکستان آن لائن) لبنانی نژاد فحش اداکارہ میا خلیفہ جو ان دنوں امریکہ میں مقیم ہیں فحش فلموں سے توبہ کرچکی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے مداح ان سے برہنہ تصاویر کی فرمائش کرتے رہتے ہیں جس سے تنگ آئی اداکارہ نے ایسا حل ڈھونڈ لیا کہ مداح حیران پریشان رہ گئے۔

میا خلیفہ نے ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ لوگ ان سے برہنہ تصاویر کا تقاضہ کرتے رہتے ہیں اس لیے وہ مداحوں کی پرزور فرمائش پر یہ تصویر شیئر کر رہی ہیں۔ میا خلیفہ نے اپنے ہاتھوں کے ناخن جن پر نیل پالش لگی ہوئی تھی کی تصویر شیئر کرکے برہنہ تصاویر کا تقاضہ کرنے والوں کا منہ بند کرادیا۔ یہ تصویر شیئر کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد میا خلیفہ نے مزید تصاویر بھی شیئر کیں جن میں انہوں نے ’ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں‘ کے اصول پر عمل کیا ۔

People keep asking me to “send nudes” ...here you go, I guess pic.twitter.com/D47dmUfNOm