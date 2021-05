اہم عرب ملک نے اسرائیل پر "حملہ" کردیا

غزہ(ڈیلی پاکستان آن لائن )اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر جاری حملوں کے بعد عرب ملک لبنان سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق لبنان کی جانب سے اسرائیل پر تین راکٹ داغے گئے ہیں۔تینوں میزائل لبنان کے جنوبی حصہ کی طرف سے چلائے گئے ہیں،تاہم اب تک ان حملوں میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

برطانوی اخبار ایکسپریس کے مطابق لبنان کی جانب سے اسرائیل کی جانب داغے گئے تینوں راکٹ بحیرہ روم میں گرے ہیں۔ لبنان کے سرحدی علاقے کے میئر کا کہنا ہے کہ لبنانے سے ہونے والے راکٹ حملے میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔

تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ لبنان سے یہ حملہ کس نے کیا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حزب اللہ انتہائی مضبوط تصور کی جاتی ہے جو اسرائیل کے بارے میں انتہائی سخت موقف رکھتی ہے۔ سنہ 2006 میں یہی حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بھی لڑ چکی ہے۔

خیال رہے کہ اسرائیل کے فلسطین پر حملوں میں اب تک 86 فلسطینی شہید جبکہ 500 سے زائد زخمی ہوچکے ہیں۔اسرائیل اور فلسطین میں حالیہ تنازعہ جمعۃ الوداع کو اس وقت شروع ہوا تھا جب اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر حملہ کردیا تھا۔ اسرائیل کی جارحیت کے جواب میں حماس نے مختلف علاقوں پر راکٹ حملے کیے تاہم اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے فلسطین پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں جن میں عید کے دن بھی کمی نہیں آئی۔

