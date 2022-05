فاطمہ میموریل ہسپتال میں نرسز کے عالمی دن کا انعقاد فاطمہ میموریل ہسپتال میں نرسز کے عالمی دن کا انعقاد

لاہور(پ ر)نرسنگ کا عالمی دن پوری دنیا میں 12 مئی کو فلورینس نائیٹینگیل کی سالگرہ کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل نرسنگ کونسل ہر سال اس اہم دن کو انٹرنیشنل نرسز ڈے کے وسائل، شواہد کی تیاری اور تقسیم کے ساتھ مناتی ہے۔ سعیدہ وحید ایف ایم کالج آف نرسنگ نے 12 مئی 2022 کو فاطمہ میموریل ہسپتال میں نرسوں کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد کیا۔ 2022 کا تھیم نرسز: A Voice to Lead - Invest in nursing and respect rights to secure global health.پرنسپل کالج آف میڈیسن، پروفیسر ڈاکٹر طیب عباس نے کہا کہ نرسیں اپنی صحت کو خطرے میں ڈال کر مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی دیکھ بھال کیلئے اپنے خاندان کے ساتھ وقت گذارنے کی قربانی دے رہی ہیں۔مصباح ظفر، ڈائیریکٹر اکیڈیمک نرسنگ، سعیدہ وحید ایف ایم کالج آف نرسنگ نے کہا کہ ہماری نرسیں اس شعبہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نرسیں اور دیگر طبی کارکن جان بچانے کیلئے کی جانے والی کوششوں کی وجہ سے تعریف کے مستحق ہیں۔ نرسنگ کالج کے نرسنگ لیکچررز اور اسسٹنٹ ڈائیریکٹر نرسنگ انجم سلیمی کے ساتھ نرس مینیجرز اور نرسنگ سٹاف نے مشترکہ طور پر واک کا انعقاد کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر زاہد محی الدین میڈیکل ڈائیریکٹر۔ فاطمہ میموریل ہسپتال، ڈاکٹر فرحان فیروز میڈیکل سپرنٹنڈنٹ۔فاطمہ میموریل ہسپتال، ڈاکٹر طیب عباس۔ پرنسپل ایف ایم ایچ کالج آف میڈیسن، بی ایس نرسنگ 4 سالہ پروگرام کے انٹرنز اور ایف ایم ایچ کے دیگر عہدیداروں نے آگاہی واک میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔سعیدہ وحید ایف ایم ایچ کالج آف نرسنگ، فاطمہ میموریل سسٹم کے تحت نرسنگ کے شعبہ میں بہترین خدمات فراہم کر رہا ہے اور اس کے گریجویٹس پوری دنیا میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔