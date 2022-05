شہباز شریف کی   سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کی جلد صحت یابی کیلئے دعا اور نیک خواہشات کا اظہار

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم شہباز شریف نے سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کی جلد صحت یابی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ۔

اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا کہ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جاوید ہاشمی کی جلد صحت یابی اور اچھی صحت کے لیے میری دلی دعائیں اور نیک خواہشات ہیں۔ قائد میاں نواز شریف کے ساتھی جاوید ہاشمی ایک عظیم جمہوریت اور ایک نسل کے لیے ایک تحریک رہے ہیں۔

My profound prayers & best wishes to senior PMLN leader Javed Hashmi sahib for early recovery & good health. A great democrat & companion of Quaid Mian Nawaz Sharif, Hashmi sb has been an inspiration to a generation.

وزیراعظم شہباز شریف نے اس سے پہلے ایک اور ٹویٹ کی جس میں انہوں نے نرسوں کے عالمی دن پر دنیا بھر کی نرسنگ کمیونٹی اور خاص طور پر پاکستانی نرسوں کو خراج تحسین پیش کیا،انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ نرسوں کے اس عالمی دن پر،میں دنیا بھر کی نرسنگ کمیونٹی اور خاص طور پر پاکستانی نرسوں کو جنہوں نے کوویڈ 19 کے دوران ان کی انمول خدمات پر انہیں ز بردست خراج تحسین پیش کرتاہوں وہ مشکل حالات میں کام کرتی ہیں اور ہماری صحت کے نظام میں ان کا کردار اہم ہے ۔

Strongly condemn the assassination of respected Al-Jazeera journalist, Shireen Abu Akleh, at the hands of Israeli forces. Silencing voices of those who tell stories of oppressed people is part of a deliberate strategy employed by Israel & India in Palestine & Occupied Kashmir.