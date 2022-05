"پسوڑی "گانے کی گلوکارہ شائے گل پاکستانی گلوکارعاطف اسلم کیساتھ گانے کیلئے تیار، مختصر ویڈیو سامنے آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میوزک انڈسٹری کی ابھرتی گلوکارہ شائے گل" پسوڑی "کے بعد اپنا نیا گانا پاکستانی مشہور گلوکار عاطف اسلم کے ساتھ گاتی ہوئی نظر آ ئیں گی ویڈیوسوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ۔

سوشل میڈیا پر دی گئی تفصیلات کے مطابق گلوکارہ نے عاطف اسلم کے ساتھ نئے آنے والے گانے منزل کی مختصر ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر مداحوں کے ساتھ شیئر کیں۔

دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میوزک کے شوقین صارفین کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور گانے کے ریلیز ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔

we're getting shaegill X atif aslam, oh my goodness!! a collab i never knew i needed ???????? pic.twitter.com/IjwqSP6fxO