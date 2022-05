” شوکت ترین اور میں نے ” نیوٹرلز“ خبردار کیا تھا کہ ۔۔“ سابق وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم عمران خان نے پیغام جاری کر تے ہوئے کہا کہ شوکت ترین اور میں نے ” نیوٹرلز“ کو خبر دار کیا تھا کہ اگر سازش کامیاب ہو گئی تو معیشت کا نقصان ہو گا ۔

تفصیلات کے مطابق عمران خان نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ’’مارکیٹ پالیسی اور ایکشن کا انتظار کر رہی ہے ، جو کہ امپورٹڈ حکومت فراہم کرنے میں ناکام رہی ، شوکت ترین اور میں نے ” نیوٹرلز“ کو خبردار کیا تھا کہ اگر سازش کامیاب ہو گئی تو ہماری انتہائی نازک معیشت کی بحالی رائیگاں چلی جائے گی ، یہ سب اب ہو رہاہے ‘‘.

Market awaiting policy & action, which Imported Govt has failed to provide. Both myself & Shaukat Tareen had warned the "Neutrals" that if conspiracy succeeded our fragile economic recovery would go into a tailspin. That is what has now happened. #امپورٹڈ__حکومت__نامنظور