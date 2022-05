اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ماہانہ رقوم پہلی بار 3ارب ڈالرز سے تجاوز کر گئیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)تاریخ میں پہلی بار بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی رقم 3ارب ڈالر زسے تجاو ز کر گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر تفصیلات شیئر کی گئیں ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بیرون ملک سے بھجوائی گئیں رقوم ماہانہ طور پر 3ارب ڈالرز سے تجاوز کر گئی ہیں،مالی سال 2022کے پہلے 10مہینوں میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 26.1ارب ڈالر زپاکستان بھیجے ہیں جو کہ مالی سال 2021کی نسبت7.6فیصد زیادہ ہیں ۔

