محمد ابوبکر عمر وزیر اعظم شہباز شریف کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا تعینات

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن محمد ابوبکر عمر کو وزیر اعظم شہباز شریف کا فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا تعینات کر دیا گیا ہے ،ابوبکر عمر کو اعزازی طور پر وزیر اعظم آفس میں تعینات کیا گیا ہے ۔

وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری آرڈر کے مطابق محمد ابوبکر عمر کو اعزازی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کا فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا تعینات کیا گیا ہے. ابوبکر عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نوٹیفکیشن شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ دفتر عوام اور حکومت کے درمیان ایک پل کے طور پر کام کرے گا جس کا مقصد پاکستانی شہریوں بالخصوص خواتین ، بچوں اور اقلیتوں کو ڈیجیٹل ہراسمنٹ سے بچانا ہے ۔

This office will act as a bridge between the government and the people and promote honest discourse & discussion. ???????? https://t.co/3mgJwlQpnF