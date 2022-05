پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے باکسنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامرخان نے باکسنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں باکسر عامر خان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے دستانے اتار دوں ،عامر خان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے بہترین کیریئر گزار جو کہ 27سالوں پر محیط ہے ۔

It’s time to hang up my gloves.

I feel blessed to have had such an amazing career that has spanned over 27 years.

I want to say a heartfelt thanks and to the incredible teams I have worked with and to my family, friends and fans for the love and support they have shown me. pic.twitter.com/VTk0oxVjp2