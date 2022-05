"ذرا کوئی پوچھے کہ 7 اپریل کو ڈالر 189 کا تھا تب ۔۔۔" ڈالر کی بڑھتی قیمت پر تنقید کے بعد ریحام خان کا موقف بھی آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) ڈالر کی قیمت بڑھنے اور اس پر ہونیوالی تنقید کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان کی سابقہ بیوی ریحام خان کا موقف بھی آگیا۔

عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ڈالرریٹ اب تک کی کم ترین سطح پر 193 جبکہ 8 مارچ کو ڈالر 178 تھا، 15 فیصد شرح سود1998کے بعدسب سے زیادہ ،سٹاک مارکیٹ 3,000 پوائنٹس یا 6.4 فیصد نیچے، سٹاک مارکیٹ میں 604 ارب روپے کی سرمایہ کاری کا نقصان،مہنگائی جنوری 2020 کے بعد سے سب سے زیادہ 13.4 فیصدتک ۔حکومت درآمدی پر اب تک کے سب سے کم اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔

Rupee at all time low Rs193/$ (from Rs178/ on 8March); Interest rates at 15% highest since 1998; stock market down 3,000 pts or 6.4%; stock market lost Rs604 billion capitalisation; Inflation 13.4% highest since Jan 2020. Reflects lowest ever confidence in Imported government.