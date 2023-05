لاہور (ویب ڈیسک) سینئر تجزیہ نگار اوریا مقبول جان کو بھی گرفتار کرلیے جانے کی اطلاعات ہیں، سینر صحافی منصور علی خان نے اپنے ایک ٹوئیٹ میں بتایا کہ ’اوریا مقبول جان کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا‘۔

Senior journalist Orya Maqbool Jan has been picked up from his house a few minutes ago.